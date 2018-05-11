Андре Силва может уйти из «Милана»

Автор: Михаил Серебряков 0

André Silva

Нападающий «Милана» Андре Силва может покинуть клуб в летнее трансферное окно. И может стать футболистом «Вулверхэмптона» или «Монако».

Руководство россонери недовольно выступлениями футболиста в нынешнем сезоне и уже ищет потенциального покупателя, в чем клубу помогает агент Силвы Жорже Мендеш. Одним из основных вариантов продолжения карьеры португальца является «Вулверхэмптон», который со следующего сезона будет выступать в английской Премьер-лиги. Мендеш находится в хороших отношениях с руководством «Вулвз» и сотрудничает со многими игроками клуба. Однако сам Силва не горит желанием переходить в английскую команду. Также форвард может оказаться «Монако», который привлекает игрока регулярным участием в Лиге чемпионов, однако клуб не станет выплачивать «Милану» требуемые € 30 млн. При этом россонери надеются на удачное выступление Силвы на чемпионате мира – 2018, чтобы было проще найти покупателя.

Андре Силва перешёл в «Милан» из «Порту» летом 2017 года за € 38 млн. В нынешнем сезоне 22-летний нападающий провёл 23 матча в Серии А и забил 2 гола.

Фото: Global Look Press
Источник: Calciomercato.com

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