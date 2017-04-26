Андре Шюррле из-за травмы может пропустить остаток сезона

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Андре Шюррле может пропустить остаток сезона из-за травмы ноги. У футболиста диагностировано воспаление ахиллова сухожилия.

Неутешительные прогнозы последовали 24 апреля, когда футболист прошел обследование.

Шюррле пополнил ряды дортмундцев в начале этого сезона, а до этого защищал цвета лондонского «Челси» и «Вольфсбурга».

По итогам 30 туров чемпионата Германии футболист принял участие в 15 матчах, выйдя на поле в основном составе в 8 из них. Игрок стал автором 2-х голов и 2-х передач.

Фото: Global Look Press

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