Андре-Пьер Жиньяк: «Я ненавижу «ПСЖ». Лучше умру, чем перейду туда»

Нападающий «Тигрес» Андре-Пьер Жиньяк рассказал о том, как относится к «ПСЖ». Форвард признался в ненависти к французскому клубу.

«Я ненавижу только «ПСЖ». Скорее умру, чем перейду туда. Даже если «ПСЖ» предложит мне увеличение зарплаты в десять раз, я не перейду к ним.

Вы даже не представляете себе, как я кричал, когда «ПСЖ» в Лиге чемпионов пропустил шестой гол от «Барселоны». Я кричал и носился так, что моя жена испугалась», – сказал Жиньяк.

Жиньяк во Франции выступал за «Лорьян», «Тулузу» и «Марсель».

Фото: Global Look Press

Источник: Yahoo Sports