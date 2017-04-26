Андре-Пьер Жиньяк: «Я ненавижу «ПСЖ». Лучше умру, чем перейду туда»

Нападающий «Тигрес» Андре-Пьер Жиньяк рассказал о том, как относится к «ПСЖ». Форвард признался в ненависти к французскому клубу.
«Я ненавижу только «ПСЖ». Скорее умру, чем перейду туда. Даже если «ПСЖ» предложит мне увеличение зарплаты в десять раз, я не перейду к ним.
Вы даже не представляете себе, как я кричал, когда «ПСЖ» в Лиге чемпионов пропустил шестой гол от «Барселоны». Я кричал и носился так, что моя жена испугалась», – сказал Жиньяк.
Жиньяк во Франции выступал за «Лорьян», «Тулузу» и «Марсель».
Фото: Global Look Press
Источник: Yahoo Sports