Андре-Пьер Жиньяк получил черепно-мозговую травму

Автор: Никита Пронин 0 Comments

Андре-Пьер Жиньяк

В первом матче финала чемпионата Мексики между клубами «Тигрес» и «Америка» Жиньяк получил травму. Футболиста сразу доставили в больницу.

Нападающий сборной Франции Андре-Пьер Жиньяк получил травму в первом матче финала чемпионата Мексики против «Америки» (1:1). На 73-й минуте встречи 31-летний француз получил удар локтем по голове от защитника соперника. Игроку оказали первую медицинскую помощь и увезли с поля на электромобиле. Футболист был доставлен в больницу, где диагностировали кратковременную потерю памяти, небольшую черепно-мозговую травму и вывих шейного позвонка.

В 20 матчах текущего сезона Жиньяк забил 11 мячей и отдал 3 голевые передачи.

Фото: Global Look Press
Источник: Спорт-Экспресс

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Никита Пронин

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