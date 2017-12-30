Андре Гомеш близок к переходу в «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Барселоны» так и не сумел закрепиться в основе «сине-гранатовых». Клуб намерен разгрузить зарплатную ведомость и рассматривает варианты с продажей португальца.

Британская пресса сообщает, что в Гомеше заинтересован «Манчестер Юнайтед», где работает его соотечественник Жозе Моуринью. Трансфер 24-летнего хавбека может обойтись английскому клубу в 31 млн фунтов.

В текущем сезоне Андре Гомеш принял участие в восьми матчах Примеры и не отметился результативными действиями.

Фото: Global Look Press

Источник: Mirror

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