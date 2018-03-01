Андеру Эррере грозит тюремный срок, УЕФА анонсировал изменения в форматах ЛЧ и ЛЕ. Главные новости дня

Автор: Еженедельник «Футбол» 0

Эррера

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 28 февраля.

1. Футболиста «МЮ» могут посадить на 4 года за договорной матч.

В число 36 игроков, обвиняемых в организации договорной встречи, попал  хавбек «дьяволов» Андер Эррера.

2. УЕФА представил нововведения в форматах Лиги чемпионов и Лиги Европы

Изменения в форматах соревнований вступят в силу в сезоне-2018/19.

3. Луис Энрике хочет зарабатывать в «Челси» 16,5 миллиона в год

Сделка может сорваться из-за слишком больших запросов экс-тренера «Барселоны».

4. «Рубин» подписал игрока «Стяуа»

Казанцы заключили контракт с румынским полузащитником Габриэлом Энаке.

5. Павел Погребняк забил впервые с октября 2015 года

Нападающий «Тосно» стал автором победного гола в кубковой встрече с «Лучом-Энергией».

Фото:  Global Look Press

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