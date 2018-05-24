Анчелотти возглавил «Наполи», Унаи Эмери стал главным тренером лондонского «Арсенала». Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 23 мая.
1. Карло Анчелотти возглавил «Наполи».
Соглашение рассчитано на три года.
2. Основной вратарь сборной Аргентины не сыграет на ЧМ-2018 из-за травмы.
Серхио Ромеро получил травму колена.
3. Унаи Эмери стал новым тренером «Арсенала».
Зарплата 46-летнего испанца составит 5 млн евро в год.
4. В PES 2019 появится РФПЛ.
5. «Волгарь» отказалась от выступления в ФНЛ.
В очередной части футбольного симулятора впервые появятся российская Премьер-лига, аргентинская лига SAF, португальская лига NOS, швейцарская Raiffeisen Super League, датская Superliga, шотландская Ladbrokes Premiership и бельгийская Jupiler Pro League.
Фото: Global Look Press