Анчелотти возглавил «Наполи», Унаи Эмери стал главным тренером лондонского «Арсенала». Главные новости дня

Автор: Еженедельник «Футбол» 0

Карло Анчелотти

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 23 мая.

1. Карло Анчелотти возглавил «Наполи».

Соглашение рассчитано на три года.

2. Основной вратарь сборной Аргентины не сыграет на ЧМ-2018 из-за травмы.

Серхио Ромеро получил травму колена.

3. Унаи Эмери стал новым тренером «Арсенала».

Зарплата 46-летнего испанца составит 5 млн евро в год.

4. В PES 2019 появится РФПЛ.

5. «Волгарь» отказалась от выступления в ФНЛ.

В очередной части футбольного симулятора впервые появятся российская Премьер-лига, аргентинская лига SAF, португальская лига NOS, швейцарская Raiffeisen Super League, датская Superliga, шотландская Ladbrokes Premiership и бельгийская Jupiler Pro League.

Фото: Global Look Press

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