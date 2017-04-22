Анатолий Бышовец: «Стадион «Зенита» заслужил подобное открытие»

Заслуженный тренер СССР по футболу Анатолий Бышовец прокомментировал скандальный матч-открытие нового стадиона в Санкт-Петербурге. Специалист также отметил, в чем, по его мнению, является главная проблема российского судейства.

«Ошибочная красная карточка Бикфалви повлияла на исход встречи. Фола со стороны игрока «Урала» не было. Смольников не успевал к мячу и попал под соперника. Из этого решения арбитра вылилось и удаление Павлюченко. Центрфорвард не смог совладать с нахлынувшими эмоциями, позволил себе оскорбить судью. Понять Романа можно, но эмоции нужно держать при себе.

Алексею Еськову, главному арбитру встречи, не откажешь в квалификации. Как и Безбородову, работавшему в Уфе. Это хорошие судьи, но на протяжении длительного времени совершают ошибки, влияющие на результат. Неважно, откуда арбитр – из Москвы или Питера. Проблема в безнаказанности. Назрело время, когда необходимо предпринимать шаги. Пусть мы потеряем в качестве судейства, хотя и не уверен, что сильно. Зато мы сохраним чистоту футбола. Избежим главного – той несправедливости, которая перед игрой уже очевидна. И это влияет на психологию футболистов. Возмущают не ошибки, вызванные человеческим фактором, а преднамеренные действия.

Арена очень красивая! Сегодня в России открыли еще один прекрасный стадион. Но то, как была на нем добыта победа, омрачило праздник. Этого спортивного сооружения болельщики ждали около 10 лет. Много историй сопровождали строительство стадиона. Можно сказать, что арена заслужила такое скандальное открытие», — заявил Бышовец.

Напомним, что в матче 24-ого тура РФПЛ «Зенит» одолел «Урал» со счетом 2:0. «Шмели» доигрывали встречу ввосьмером после трех удалений во втором тайме. Первый гол петербуржцев был забит только на 86-й минуте.

Фото: Официальный твиттер футбольного клуба «Зенит»

Источник: Спорт-Экспресс