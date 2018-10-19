Анатолий Бышовец: «К созданию Лиги наций надо относиться критически»

Экс-тренер национальной сборной не в восторге от нового турнира. Тем не менее, он считает, что Лига наций полезна для России.

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец высказал мнение по поводу турнира Лиги наций, который впервые проводится в нынешнем сезоне.

«Я думаю, что к созданию этого турнира надо относиться критически. Многие команды так и поступают. Лишь когда играют географические соседи, как, например, Франция и Германия, игры носят принципиальный характер, и их официальный статус здесь ни при чем. Что касается нашей команды, то ее участие в Лиге наций себя оправдывает. Тот факт, что команды с более низким рейтингом могут попасть в финальный турнир чемпионата Европы, свидетельствует о том, что это хорошая возможность для них. Правда, по напряженности матчи Евро, конечно же, во многом отличаются от официальных игр нового турнира УЕФА», — заявил Бышовец.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: Sport-weekend