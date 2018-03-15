«Амкар» утвердил Вадима Евсеева в должности главного тренера команды. В российскую футбольную Премьер-Лигу поступило письмо из клуба о назначении специалиста на этот пост.

2 марта стало известно, что бывший футболист московских «Спартака» и «Локомотива» назначен исполняющим обязанности главного тренера «Амкара» после того, как о своем уходе из стана пермского клуба объявил Гаджи Гаджиев, который возглавлял уральскую команду с декабря 2014 года.

После 22 туров «Амкар» занимает в таблице РФПЛ 14-е место.

Фото: Global Look Press

Источник: «Чемпионат»