«Амкар» утвердил Вадима Евсеева в должности главного тренера

Автор: Евгений Морозов 0

Вадим Евсеев

«Амкар» утвердил Вадима Евсеева в должности главного тренера команды. В российскую футбольную Премьер-Лигу поступило письмо из клуба о назначении специалиста на этот пост.

2 марта стало известно, что бывший футболист московских «Спартака» и «Локомотива» назначен исполняющим обязанности главного тренера «Амкара» после того, как о своем уходе из стана пермского клуба объявил Гаджи Гаджиев, который возглавлял уральскую команду с декабря 2014 года.

После 22 туров «Амкар» занимает в таблице РФПЛ 14-е место.

Фото: Global Look Press
Источник: «Чемпионат»

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Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

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