«Амкар» приобрел вратаря «Балтики»

Пермский «Амкар» заключил контракт с 21-летним вратарем Денисом Вамбольтом, который ранее выступал за «Балтику». Контракт с футболистом рассчитан на три года.

Исполнительный директор «Амкара» Денис Маслов прокомментировал переход вратаря, а новичок Денис Вамбольт поделился впечатлениями.

«Мы пригласили Дениса Вамбольта, потому что видим перспективу этого парня. У него есть как футбольные, так и человеческие качества, чтобы стать первоклассным голкипером, а мы готовы помочь ему в их развитии. В «Амкаре» многие футболисты прошли тот путь, который сегодня начинает Денис, и я от души желаю ему, чтобы у него тоже все получилось», — сказал Маслов.

«Приглашение из клуба РФПЛ — самое важное событие в моей жизни. Тем более из такого клуба, как «Амкар», где ставка делается именно на молодых игроков. Прекрасно понимаю, пока это только аванс, но я еду в Пермь с огромным желанием доказать, что «Амкар» во мне не ошибся», — заявил сам Вамбольт.

В составе «Балтики» Вамбольт провел два сезона в Футбольной национальной лиге, а также сыграл один матч за сборную ФНЛ.

Фото: официальный сайт «Амкара»

Источник: официальный сайт «Амкара»