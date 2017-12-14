«Амкар» может прекратить существование

Автор: Евгений Морозов 1

Амкар-СКА

«Амкар» испытывает серьезные финансовые проблемы и может прекратить существование в связи с тем, что клубу не подтвердили финансирование на следующий год. Пермский клуб, набрав 21 очко после 20 туров, занимает 13-е место в таблице чемпионата России.

«Неизвестно, будет жить «Амкар» или нет. Последний год «Амкар» жил за счет средств вырученных от продажи игроков», – сказал тренер пермяков Гаджи Гаджиев.

Ситуацию прояснил генеральный директор «Амкара» Игорь Резвухин.

Есть какие-то сложности?

– Все правильно он [Гаджиев] сказал, все так и есть. Есть, если мягко сказать, проблема – нам не подтверждают финансирование на будущий год.

Ведутся ли переговоры?

– Ведутся, но ни к чем хорошему они не приводят.

Проблемы со стороны края или со стороны спонсоров?

– Не подтверждаются ни со стороны края, ни со стороны спонсора, – заявил Резвухин.

Фото: Global Look Press
Источник: «Спорт-Экспресс»

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Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

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One thought on “«Амкар» может прекратить существование

  1. ««Амкар» может прекратить существование в связи с тем, что клубу подтвердили финансирование на следующий год.»
    Заголовки бы хоть проверяли, позорники!

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