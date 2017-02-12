Амир Натхо стал игроком «Локомотива»

20-летний футболист Амир Натхо подписал конртакт с клубом из РФПЛ. Об этом стало известно сегодня.

Перед официальным переходом в «Локомотив» игрок проходил просмотр на межсезонном сборе. О сумме зарплаты Натхо в новом клубе ничего не сообщается. Известно, что за «железнодорожников» полузащитник будет выступать под 21 номером.

Когда Амиру было 18 лет, он выступал за молодежную команду «Барселоны». Также хавбек играл за ЦСКА и «Краснодар».

Фото: Сергей Дроняев

Источник: Официальный сайт ФК «Локомотив»