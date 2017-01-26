Амир Натхо полетел на сборы с «Локомотивом»

Автор: Никита Пронин 0 Comments

Амир Натхо

Амир Натхо будет тренироваться на сборах с московским «Локомотивом». Об этом сообщил агент футболиста Леонид Истрати.

«Амир полетел с «Локомотивом» на сбор в качестве свободного агента, «Краснодар» остался в прошлом. Не могу сказать, сколько сборов Натхо проведет с москвичами. Все зависит от него, нужно проявить себя перед тренерским штабом «Локомотива», — сказал Истрати.

В текущем сезоне Амир выступал за «Краснодар-2». Полузащитник провел 10 матчей, но результативными действиями не отметился.

Фото: Global Look Press
Источник: Спорт-Экспресс

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Никита Пронин

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