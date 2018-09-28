Американка обвинила Криштиану Роналду в изнасиловании

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду подвергся обвинению в изнасиловании со стороны жительницы США Кэтрин Майорги. 34-летняя американка утверждает, что инцидент случился в 2009 году в Лас-Вегасе.

По словам женщины, португалец заплатил ей 375 тысяч долларов за неразглашение. Сам футболист отрицает любые обвинения и заявляет, что все произошло по обоюдному согласию.

В настоящее время Роналду встречается с испанской моделью Джорджиной Родригес. Пара воспитывает дочь, которая родилась в 2017 году.

Фото: Global Look Press

Источник: Spiegel