Американка обвинила Криштиану Роналду в изнасиловании

Автор: Евгений Морозов 0

Криштиану Роналду

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду подвергся обвинению в изнасиловании со стороны жительницы США Кэтрин Майорги. 34-летняя американка утверждает, что инцидент случился в 2009 году в Лас-Вегасе.

По словам женщины, португалец заплатил ей 375 тысяч долларов за неразглашение. Сам футболист отрицает любые обвинения и заявляет, что все произошло по обоюдному согласию.

В настоящее время Роналду встречается с испанской моделью Джорджиной Родригес. Пара воспитывает дочь, которая родилась в 2017 году.

Фото: Global Look Press
Источник:  Spiegel

Поделиться:

Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Роналду и Модрич

Криштиану Роналду, Мохамед Салах и Лука Модрич претендуют на приз игроку сезона-2017/18 по версии УЕФА

Ronaldo

Сын Криштиану Роналду поступил в академию «Ювентуса»

Марсело

Марсело: «Болельщики «Реала» всегда вспоминают Зидана и Рауля, не только Криштиану»

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 