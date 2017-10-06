Амаури: «Гвидолин в «Палермо» направил на нас винтовку, чтобы мотивировать»

Бывший нападающий «Палермо» Амаури, который ныне защищает цвета «Нью-Йорк Космос», вспомнил эпизод, произошедший в 2006 году перед ответным матчем первого раунда Кубка УЕФА с «Вест Хэм Юнайтед». По словам 37-летнего футболиста, главный тренер Франческо Гвидолин пришел на тренировку с винтовкой и направил ее на игроков.

«Я никогда не забуду, что произошло во время тренировки. Мы готовились к ответному матчу Кубка УЕФА с «Вест Хэмом», а Гвидолин зашел в раздевалку с большой сумкой, откуда вытащил винтовку, направил в нашу сторону и сказал: «Мы причинили им боль, теперь давайте выйдем на поле и прикончим их». Нам удалось сдержать смех, но этот эпизод я до сих пор вспоминаю с удовольствием», — говорит Амаури.

«Палермо» выиграл оба матча с «Вест Хэмом» — 1:0 в Англии и 3:0 в Италии.

Фото: Global Look Press

Источник: Goal