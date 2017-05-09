Альваро Мората получил щедрое предложение из Китая

Форвард «Реала» Альваро Мората может продолжить карьеру в Китае. Сумма трудового соглашения уже озвучена.

Футболисту предложили подписать 5-летний контракт с зарплатой 7 миллионов евро в год. Сам Мората не хочет уезжать в Китай и намерен продолжить карьеру в английской премьер-лиге. На приобретение испанца претендуют «Челси» и «Манчестер Юнайтед».

В текущем сезоне Альваро Мората провёл за «Реал» 24 игры в Примере, в которых забил 15 мячей и сделал пять голевых передач.

Фото: Global Look Press

Источник: Marca

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»