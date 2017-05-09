Альваро Мората получил щедрое предложение из Китая

Автор: Владимир Шевелев 0 Comments

Альваро Мората

Форвард «Реала» Альваро Мората может продолжить карьеру в Китае. Сумма трудового соглашения уже озвучена.

Футболисту предложили подписать 5-летний контракт с зарплатой 7 миллионов евро в год. Сам Мората не хочет уезжать в Китай и намерен продолжить карьеру в английской премьер-лиге. На приобретение испанца претендуют «Челси» и «Манчестер Юнайтед».

В текущем сезоне Альваро Мората провёл за «Реал» 24 игры в Примере, в которых забил 15 мячей и сделал пять голевых передач.

Фото: Global Look Press

Источник: Marca

Поделиться:

Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Иржи Ярошик: «Против «Барсы» легко играть – стоишь, смотришь, а потом мяч оказывается в твоих воротах»

Эден Азар: «Я остаюсь в «Челси»

Джесси Лингард: «Ибрагимович — лидер «Манчестер Юнайтед»

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 