Альваро Мората не собирается уходить из «Реала»

Альваро Мората дал опровержение слухам о своем уходе из мадридского клуба. Ранее сообщалось, что испанский форвард недоволен своим положением в команде и может перейти в «Челси».

Нападающий «Реала» Альваро Мората дал понять, что не намерен в ближайшее время покидать мадридский клуб.

«Не имеет значения, кто и что говорит. «Реал» навсегда! Это Мадрид, и мы будем биться до конца», – заявил форвард.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Испании Альваро Мората принял участие в 13 матчах, отметился забил 5 забитыми мячами и 2 голевыми передачами.

Фото: Global Look Press

Источник: страница Альваро Мораты в Instagram