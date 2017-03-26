Грядущим Альваро Мората может перейти в «Челси». В приобретении игрока заинтересован лично Антонио Конте.

«Челси» намерен усилиться нападающим «Реала» Альваро Моратой. По имеющейся информации, лондонский клуб готов предложить за испанского форварда порядка 65 млн евро. Это предложение может заинтересовать «сливочных».

Как сообщается, 25-летний нападающий недоволен сложившейся в мадридском клубе ситуацией и рассчитывает сменить команду, чтобы получать постоянную игровую практику. Антонио Конте заинтересован в приглашении испанского форварда, вместе с которым он уже работал в «Ювентусе».

В текущем сезоне Альваро Мората принял участие в 31 матче во всех турнирах, в которых отметился 13 голами.

Фото: Global Look Press

Источник: AS