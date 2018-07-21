Алисон Бекер стал самым дорогим вратарем в истории, Гжегож Крыховяк может перейти в «Локомотив», Антонио Конте будет судиться с «Челси». Главные новости дня

Автор: Еженедельник «Футбол» 0

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 20 июля.

1. Алисон Бекер стал самым дорогостоящим вратарем в истории футбола

Рекорд Джанлуиджи Буффона продержался 17 лет.

2. Гжегож Крыховяк на следующей неделе пройдет медосмотр для «Локомотива»

Полузащитник сборной Польши может оказаться в московском клубе.

3. Антонио Конте будет судиться с «Челси»

Итальянец считает, что из-за позднего увольнения не найдет себе работу на предстоящий сезон.

4. «Монако» предложил ЦСКА € 35 млн за Александра Головина

Монегаски сделали выгодное предложение армейцам и могут перехватить игрока у «Челси».

5. Спортивный арбитражный суд отменил решение об отстранении «Милана» от еврокубков

Иначе пришлось бы на тех же основаниях дисквалифицировать «Интер», «Манчестер Сити» и «ПСЖ».

6. «Торпедо» отказалось от трансфера темнокожего футболиста из-за протестов фанатов

Их не остановило даже то, что игрок родился в Подмосковье.

Фото: Официальный сайт ФК «Ливерпуль»

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