Алисон Бекер стал самым дорогим вратарем в истории, Гжегож Крыховяк может перейти в «Локомотив», Антонио Конте будет судиться с «Челси». Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 20 июля.
1. Алисон Бекер стал самым дорогостоящим вратарем в истории футбола
Рекорд Джанлуиджи Буффона продержался 17 лет.
2. Гжегож Крыховяк на следующей неделе пройдет медосмотр для «Локомотива»
Полузащитник сборной Польши может оказаться в московском клубе.
3. Антонио Конте будет судиться с «Челси»
Итальянец считает, что из-за позднего увольнения не найдет себе работу на предстоящий сезон.
4. «Монако» предложил ЦСКА € 35 млн за Александра Головина
Монегаски сделали выгодное предложение армейцам и могут перехватить игрока у «Челси».
5. Спортивный арбитражный суд отменил решение об отстранении «Милана» от еврокубков
Иначе пришлось бы на тех же основаниях дисквалифицировать «Интер», «Манчестер Сити» и «ПСЖ».
6. «Торпедо» отказалось от трансфера темнокожего футболиста из-за протестов фанатов
Их не остановило даже то, что игрок родился в Подмосковье.
Фото: Официальный сайт ФК «Ливерпуль»