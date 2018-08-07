Алишер Усманов: «Желаю больших успехов «Арсеналу» и всем, чья жизнь и карьера с ним связаны»

Автор: Еженедельник «Футбол» 0

Алишер Усманов

Российский миллиардер Алишер Усманов дал официальный комментарий по поводу продажи доли в «Арсенале». Усманову принадлежало 30% акций английского клуба.

«Я принял решение продать мои акции футбольного клуба «Арсенал», который может быть лучшим футбольным клубом мира. Я желаю больших успехов замечательному футбольному клубу и всем, чья жизнь и карьера с ним связаны», — прокомментировал эту сделку Усманов.

Алишер Усманов продал свою часть акций «Арсенала»

Напомним, что Усманов продал свою долю в «Арсенале» спортивному магнату и владельцу контрольного пакета акций клуба Стэну Кронке. Стоимость 30% акций клуба, принадлежавших россиянину, составила 550 миллионов фунтов.

Источник: еженедельник «Футбол»
Фото: Global Look Press

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