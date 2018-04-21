Алишер Усманов: «Сегодня очень печальный день в истории «Арсенала»

Российский миллиардер и акционер «Арсенала» Алишер Усманов прокомментировал решение Арсена Венгера покинуть пост главного тренера команды по завершении сезона. По словам Усманова, Венгер произвел революцию в команде.

«Сегодня очень печальный день в истории футбольного клуба «Арсенал», день, когда клуб объявил об уходе своего легендарного и преданного менеджера.

Мое многолетнее восхищение Арсеном Венгером не секрет; он произвел революцию в нашем знаменитом клубе, а как личность он олицетворяет ценности, определяющие «Арсенал» как организацию, – порядочность, класс и традиции.

Наследие Арсена Венгера, несомненно являющегося одним из лучших европейских тренеров всех времен, будет продолжать жить долгие годы, и я желаю ему всего наилучшего.

И, естественно, я желаю наследнику Арсена Венгера продолжать его традиции и побеждать на футбольном поле», – приводит слова Усманова его пресс-служба бизнесмена.

Фото: Global Look Press

Источник: Sports.ru

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