Алишер Усманов может заплатить больше миллиарда долларов за контрольный пакет акций «Арсенала»

Российский миллиардер Алишер Усманов собирается приобрести большую часть акций «Арсенала». Олигарх уже сделал предложение главному акционеру лондонцев.

Усманов предложил Стэну Кронке совершить сделку по покупке контрольного пакета акций команды. Сумма возможного договора составит 1,3 миллиарда долларов.

Напомним, что Кронке обладает 67 процентами акций «Арсенала». Помимо «канониров» предпринимаель является владельцем баскетбольного клуба «Денвер Наггетс», а также хоккейной команды «Колорадо Эваланш».

Фото: Global Look Press

Источник: Financial Times