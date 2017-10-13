Андрея Аршавина бросила жена

Самый популярный российский футболист Андрей Аршавин, сейчас выступающий за «Кайрата» из Казахстана, расстался с супругой Алисой Казьминой. Это случилось через год после того, как пара сыграла свадьбу.

Инициатором развода стала сама Алиса Казьмина. По одной из версий, она не смогла простить бывшему футболисту сборной России измены. По другой информации, причиной разрыва Казьминой с Андреем Аршавиным стала работа. Якобы, футболист мешал жене заниматься ее профессиональной деятельностью — журналистикой. При этом супруги вместе не жили, так как Андрей постоянно находится в Казахстане в расположении футбольного клуба «Кайрат».

Еще недавно супруга футболиста Андрея Аршавина утверждала, что счастлива в браке, хвасталась атрибутами сладкой жизни, которую ей обеспечил любимый муж. Она показала в Instagram роскошный дом, дорогую машину и брендовые изделия от Louis Vuitton.

Мать четвертого ребенка Андрея Аршавина удалила из соцсетей свадебные фотографии

А теперь Алиса Казьмина подчеркнула, что расставание с мужем произошло без всяких скандалов. Она также отметила, что инициатива оставить Аршавина принадлежит именно ей: «Мне почему-то все писали, что он от меня уйдет. А по итогу-то я от него ушла». Журналистам же Казьмина сказала: «Не простила измену, разлюбила, не хочу быть вместе»

До Алисы Казьминой Андрей состоял в отношениях с Юлией Барановской. Телеведущая родила ему трех детей, но футболист на ней так и не женился, а в 2012 году и вовсе ушел из семьи. Казьминой удалось отвести его в ЗАГС. Свадьба состоялась 1 сентября 2016 года. В феврале 2017-го у супругов родилась дочь Есеня.

Фото: Instagram Алисы Казьминой

Источник: Tele.ru

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