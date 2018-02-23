Алина Загитова завоевала золото, Евгения Медведева – серебро

Российская фигуристка Алина Загитова одержала победу на Олимпиаде в Пхенчхане, это первое золото России на Играх в Корее. Второй стала ее соотечественница Евгения Медведева.

Загитова заявила, что не стала бы расстраиваться, если бы завоевала на играх серебро. Также фигуристка думает, что ее соотечественница Евгения Медведева рада серебру Пхенчхана-2018.

«Я думаю, что для Жени эта серебряная медаль как олимпийская золотая. Она долго к ней шла, занимала первые места и доказывала свои титулы. Думаю, что Женя сейчас очень рада этой медали. Я недавно начала выступать на международных стартах, и для меня даже серебро стало бы золотом», – сказала Загитова.

А двукратная чемпионка мира Евгения Медведева рассказала о поддержке болельщиков на Олимпиаде в Пхенчхане.

«Большая поддержка? На командном турнире это стало сюрпризом. Я была поражена. Не ожидала, когда вышли на разминке. Здесь, в личном первенстве, я уже представляла, что будет все еще хлестче.

Было ли ощущение, что все болеют лично за Медведеву? Было. Спасибо большое. Слышала много выкриков, особенно перед моим прокатом. У меня это вызвало улыбку, хотя заставить меня улыбаться перед прокатом сложно», – сказала Медведева.

Напомним, обе фигуристки из России получили идентичные оценки за произвольную программу, но в короткой Загитова лидировала, поэтому в итоге получила золото.

Фото: Global Look Press

Источник: BBC