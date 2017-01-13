Али Гаджибеков: «Я хочу показывать свою лучшую игру и попасть в сборную России!»

Сегодня российский защитник Али Гаджибеков подписал контракт с «Крыльями» и отметил, что переход в самарский клуб является для него новым вызовом. По словам игрока, он постарается принести максимум пользы в новой команде и попасть в сборную России.

«Я счастлив стать частью «Крыльев Советов». Для меня это — новый вызов. Очень хочется оправдать возложенное на меня доверие. С «Крыльями» у меня давно сложились дружеские отношения. Я хорошо знаком с руководством самарского клуба, тепло общаюсь с футболистами – Аланом Чочиевым, Димой Ятченко, Ваней Тарановым, Сергеем Корниленко. «Крылья Советов» — команда с богатой историей. Мне импонирует, что самарский клуб имеет четкую стратегию развития, это стабильный коллектив с определенными задачами.

За «Анжи» я выступал с 2006 года. Безусловно, махачкалинский клуб — это часть моей жизни. Но это футбол, здесь часты перемены. «Анжи» очень многое дал мне. В махачкалинском клубе я работал под руководством известнейших специалистов, играл вместе с легендарными футболистами. Это неоценимый опыт для любого игрока, я — не исключение.

У нас был очень продуктивный телефонный разговор с главным тренером. Вадим Викторович Скрипченко объяснил мне цели, которые стоят перед командой, мы обсудили рабочие моменты. На сборы я еду уже с общим представлением о том, над чем нам нужно будет работать. Могу сказать уже сейчас — я буду выкладываться на все сто процентов, хочу принести «Крыльям» своей игрой максимум пользы. И к тому же мне есть, что доказывать самому себе.

Я хочу показывать свою лучшую игру и попасть в сборную России! Любой игрок хочет выступать за национальную команду. Тем более у меня уже есть минимальный опыт — я вызывался в сборную при Дике Адвокате.

В нынешнем сезоне Али Гаджибеков принял участие в 10 матчах в составе махачкалинского «Анжи» и отметился 2 предупреждениями.