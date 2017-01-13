Али Гаджибеков стал игроком «Крыльев Советов»

Автор: Лидия Дидык 0 Comments

Гаджибеков

Защитник Али Гаджибеков, покинувший «Анжи» на правах свободного агента, присоединился к «Крыльям Советов». С 27-летним россиянином был подписан контракт на 3,5 года. 

Воспитанник махачкалинской команды всю свою карьеру провел в «Анжи» — 192 матча и 4 гола.
Гаджибеков вызывался в сборную России. Сегодня Али Гаджибеков вылетит из Москвы в Турцию, где присоединится к своей новой команде.
С таблицей трансферов РФПЛ можно ознакомиться здесь
Фото: Официальный сайт «Анжи»
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Лидия Дидык
Лидия Дидык
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