Али Гаджибеков стал игроком «Крыльев Советов»

Защитник Али Гаджибеков, покинувший «Анжи» на правах свободного агента, присоединился к «Крыльям Советов». С 27-летним россиянином был подписан контракт на 3,5 года.
Воспитанник махачкалинской команды всю свою карьеру провел в «Анжи» — 192 матча и 4 гола.
Гаджибеков вызывался в сборную России. Сегодня Али Гаджибеков вылетит из Москвы в Турцию, где присоединится к своей новой команде.
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Фото: Официальный сайт «Анжи»
Источник: Официальный сайт «Крыльев Советов»