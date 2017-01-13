Али Гаджибеков стал игроком «Крыльев Советов»

Защитник Али Гаджибеков, покинувший «Анжи» на правах свободного агента, присоединился к «Крыльям Советов». С 27-летним россиянином был подписан контракт на 3,5 года.

Воспитанник махачкалинской команды всю свою карьеру провел в «Анжи» — 192 матча и 4 гола.