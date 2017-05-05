Алессандро Неста: «Симеоне нужно уходить из «Атлетико»

Бывший защитник сборной Италии Алессандро Неста высказался на тему будущего Диего Симеоне. Он посоветовал главному тренеру «Атлетико» сменить клуб в ближайшее межсезонье.

«Я могу сказать только одно: Симеоне нужно двигаться дальше. Он работает в «Атлетико» уже шесть лет. И сейчас правильное время для перемен. Он проделал невероятную работу. Но я думаю, будет правильно, если он примет новый вызов. Я играл с ним. Он особенный человек, который живет эмоциями. Они ему нужны всегда. Каждый день он выкладывается по максимуму», – сказал Неста.

Напомним, одним из вариантов продолжения тренерской карьеры для Симеоне может стать «Интер», в котором он играл в 1997-1999 годах. В текущем сезоне мадридский «Атлетико», возглавляемый аргентинским специалистом, занимает третье место в Примере, набрав 71 очко после 35 туров.

Фото: Global Look Press

Источник: Football Italia

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»