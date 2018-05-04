Алессандро Костакурта: «Манчини – один из тех, с кем мы связались, но у нас до сих пор нет соглашения»

Автор: Рамис Ахмадуллин 0

Манчини

Вице-президент Федерации футбола Италии Алессандро Костакурта рассказал о переговорах с главным тренером «Зенита» Роберто Манчини о должности главного тренера итальянской сборной. Соглашения со специалистом не было.

«Манчини – один из тех, кто может перезапустить итальянский футбол, но не единственный. У нас есть 5-6 тренеров высокого уровня, которые могут помочь национальной команде выйти на лидирующие позиции.

Манчини – один из тех, с кем мы связались, но у нас до сих пор нет соглашения. Мы ждем окончания сезона и уважаем правила», – сказал Костакурта.

Напомним, на данный момент «Зенит» находится на четвертой строке РФПЛ, набрав 50 очков.

Фото: Global Look Press
Источник: ITASportPress

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