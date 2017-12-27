Алейш Видаль имеет предложения по переходу от трех испанских клубов

Автор: Дмитрий Темников 0

Защитник «Барселоны» Алейш Видаль может сменить клуб. В услугах игрока заинтересованы сразу несколько топ-клубов Ла Лиги. 

По информации СМИ, 28-летний футболист имеет предложения от «Атлетико», «Валенсии» и «Севильи». Сам же Видаль склоняется к возвращению к андалусийцам: до 2015-го года испанец выступал за «Севилью», откуда и перешел к каталонцам.

В текущем сезоне чемпионата Испании Алейш сыграл 14 встреч и забил два мяча. Напомним, именно защитник стал автором третьего мяча в ворота «Реала» в прошедшую субботу.

Фото: Global Look Press
Источник: Sport.es

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Алейш Видаль

«Валенсия», «Севилья» и «Атлетико» претендуют на Алейша Видаля

Эдуардо Бериццо

«Барселона» предложила «Севилье» помощь в лечении Эдуардо Бериццо

Игорь Акинфеев

Конец серии Акинфеева, болезнь главного тренера «Севильи». Главные новости дня

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 