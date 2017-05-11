Алексис Санчес принял решение покинуть «Арсенал»

Автор: Никита Пронин 0 Comments

Санчес

Нападающий лондонского «Арсенала» Алексис Санчес определился со своим будущим. Новым клубом чилийца будет мюнхенская «Бавария».

Как сообщается в СМИ, Алексис принял решение со следующего сезона выступать за  «Баварию». Также сообщается, что Артуро Видаль во многом повлиял на принятие решение своего партнера по сборной. Сумма трансфера составит почти 40 миллионов евро. Transfermarkt оценивает футболиста в 55 миллионов фунтов.

В текущем сезоне АПЛ Санчес забил 20 мячей и 10 раз ассистировал партнерам.

Фото: Global Look Press
Источник: Le Parisien

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