Алексис Санчес: «Хочу, чтобы Бельгия стала чемпионом мира»

Автор: Евгений Морозов 0

Sanchez

Нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Чили Алексис Санчес высказался о непопадании на ЧМ. А также назвал сборную, которую хочет видеть чемпионом мира.

«Раздражает, что Чили не играет на ЧМ, но я хочу, чтобы Бельгия стала чемпионом мира. Там играет мой друг Ромелу Лукаку. Мы очень близкие друзья и в Англии много общаемся и всегда обедаем вместе», – сказал Санчес.

Сейчас Бельгия играет в 1/8 финала ЧМ против Японии (0:0, первый тайм). «Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фото: Global Look Press
Источник: Foxsports.com

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Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

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