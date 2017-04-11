Алексис Санчес хочет перейти в «Манчестер Сити»

Автор: Вадим Павлов 0 Comments

Санчес

Нападающий «Арсенала» Алексис Санчес намерен покинуть клуб. Чилиец хочет продолжить карьеру в «Манчестер Сити».

Сообщается, что игрок признавался, что устал от Лондона и игры за «канониров». При этом Санчес хотел бы поработать с Хосепом Гвардиолой в «Манчестер Сити» и готов принять предложение от «горожан», если оно поступит.

Контракт форварда с «Арсеналом» рассчитан до 2018 года. В текущем розыгрыше АПЛ Алексис Санчес принял участие в 30 матчах, в которых отметился 18 голами.

Фото: Global Look Press
Источник: A Bola

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