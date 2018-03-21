Алексис Санчес: «Ожидал от себя в «Манчестер Юнайтед» большего»

Нападающий английского «Манчестер Юнайтед» Алексис Санчес поделился ощущениями от первых месяцев в команде. Чилиец собой недоволен.

«Поскольку я требователен к своей персоне, ожидал от себя большего. Я с трудом привыкаю к местной обстановке. Трансфер из «Арсенала» и последующая адаптация дались мне непросто.

После прибытия в «МЮ» было сложно привыкнуть к новой обстановке. Я даже думал не ехать в сборную на предстоящие товарищеские матчи.

Попросил разрешения на пропуск игр с национальными командами Швеции и Дании, но, обдумав все лучше и поговорив с Клаудио Браво, решил, что мы должны действовать вместе.

Смена клуба представлялась мне чем-то крутым. Я впервые перешел в другую команду в январе. Однако это оказалось совсем непросто», — говорит игрок.

Сборная Чили проведет товарищеские встречи с командами Швеции и Дании 23 и 27 марта соответственно.

Фото: Global Look Press

Источник: Mirror.co.uk