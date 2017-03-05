Алексис Санчес отказался продлить контракт с «Арсеналом» и летом присоединится к «Ювентусу»

Алексис Санчес не собирается отрабатывать до конца контракт с «Арсеналом», который истекает летом 2018 года. Чилиец хочет покинуть клуб этим летом.

«Арсенал» продолжает переговоры с игроком, но Санчес хочет 290 тыс евро в неделю, что выйдет за рамки допустимого в клубе. На предлагаемые лондонцами условия Алексис не согласен, поэтому попросит продать его в «Ювентус» летом.

«Бьянконери» готовы выложить за нападающего 29 млн евро.

Sanchez to join Juventus for £25 million, according to reports coming out of Italyhttps://t.co/0Zxnt6XYuz pic.twitter.com/dFr4AUzQZa — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) March 4, 2017

На счету Санчеса 17 голов и 10 ассистов в 26 матчах АПЛ-2016-17. За 3 года в «Арсенале» Алексис выиграл Кубок Англии (в сезоне-2015-16).

Фото: Global Look Press

Источник: The Sun