Алексис Санчес не поехал в турне по Австралии и Китаю вместе с «Арсеналом»

Чилийский футболист английского «Арсенала» Алексис Санчес не будет выступать за команду в ближайшем турне. Тренерский штаб клуба решил не брать его, а также Шкодрана Мустафи.

Данное решение связано с тем, что Санчес (сборная Чили) и Мустафи (сборная Германии) выступали за свои национальные команды на Кубке конфедераций. Игрокам предоставили дополнительное время для отдыха. Напомним, «Арсенал» сыграет четыре матча в Австралии, а также Китае.

Напомним, некоторые СМИ утверждают о скором переходе Санчеса в «Баварию». В прошедшем сезоне АПЛ Алексис сыграл за лондонцев в 38 играх и забил 24 мяча, а Мустафи выступил забил два раза при 26 встречах.

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный сайт ФК «Арсенал»