Алексис Санчес может стать игроком «Атлетико»

Автор: Дмитрий Темников 0 Comments

Алексис Санчес

Мадридский «Атлетико» планирует усилить линию нападения к следующему сезону. Стал известен футболист, покупка которого станет для мадридцев главной трансферной целью лета.

Руководство «индейцев» заинтересовано в услугах нападающего лондонского «Арсенала» Алексиса Санчеса. Испанцы планируют усилить состав чилийским форвардом после окончания сезона. О сумме возможной сделки ничего не говорится.

Столичная команда пыталась купить 28-летнего Санчеса летом 2014 года. Однако тогда южноамериканец решил продилжить карьеру в лондонском клубе.

Фото: Global Look Press

Источник:  As

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