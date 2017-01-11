Алексис Санчес может стать игроком «Атлетико»

Мадридский «Атлетико» планирует усилить линию нападения к следующему сезону. Стал известен футболист, покупка которого станет для мадридцев главной трансферной целью лета.

Руководство «индейцев» заинтересовано в услугах нападающего лондонского «Арсенала» Алексиса Санчеса. Испанцы планируют усилить состав чилийским форвардом после окончания сезона. О сумме возможной сделки ничего не говорится.

Столичная команда пыталась купить 28-летнего Санчеса летом 2014 года. Однако тогда южноамериканец решил продилжить карьеру в лондонском клубе.

Фото: Global Look Press

Источник: As