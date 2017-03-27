Алексис Санчес лишен водительских прав

Автор: Владимир Шевелев 0 Comments

Алексис Санчес

Не только в России футболисты позволяют себе лихачить за рулем. Алексис Санчес развлекается в родном Чили.

Чилийская полиция конфисковала водительские права форварда «Арсенала» Алексиса Санчеса за превышение скоростного режима на 35 км/ч.

28-летний форвард, который в Чили готовится к матчу отборочного турнира к ЧМ-2018 с Венесуэлой, рядом со столицей Сантьяго разогнался до 155 км/ч.

Санчес также был оштрафован. В апреле состоится суд по его делу.

В нынешнем сезоне Алексис Санчес провел 38 матчей за «Арсенал» во всех турнирах, в которых отметился 22 голами.

Фото: Global Look Press

Источник: As

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Владимир Шевелев

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