Алексис Санчес лишен водительских прав

Не только в России футболисты позволяют себе лихачить за рулем. Алексис Санчес развлекается в родном Чили.

Чилийская полиция конфисковала водительские права форварда «Арсенала» Алексиса Санчеса за превышение скоростного режима на 35 км/ч.

28-летний форвард, который в Чили готовится к матчу отборочного турнира к ЧМ-2018 с Венесуэлой, рядом со столицей Сантьяго разогнался до 155 км/ч.

Санчес также был оштрафован. В апреле состоится суд по его делу.

В нынешнем сезоне Алексис Санчес провел 38 матчей за «Арсенал» во всех турнирах, в которых отметился 22 голами.

Фото: Global Look Press

Источник: As