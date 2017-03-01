Алексис Санчес летом покинет «Арсенал»

Автор: Лидия Дидык 0 Comments

Санчес

Нападающий «Арсенала» Алексис Санчес принял решение покинуть лондонский клуб. По окончании сезона чилиец сменит команду.

28-летний форвард недоволен отсутствием прогресса в результатах «канониров» и намерен уйти из команды, даже если в ней останется главный тренер Арсен Венгер.

Напомним, действующий контракт футболиста с клубом рассчитан до лета 2018 года. Ранее сообщалось, что стороны не могут договориться о продлении соглашения.

Санчес выступает за «Арсенал» с 2014 года. В нынешнем сезоне нападающий провел за лондонский клуб в АПЛ 25 матчей, в которых забил 17 голов и сделал семь результативных передач.

Фото: Global Look Press

Источник: Sky Sports

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Лидия Дидык
Лидия Дидык
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