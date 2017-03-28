Алексис Санчес летом может перейти в «Челси»

Автор: Вадим Павлов 0 Comments

Санчес

Алексис Санчес является приоритетной трансферной целью «Челси» на летнее трансферное окно. Чилиец не может договориться с «Арсеналом» о продлении контракта.

По имеющейся информации, если «Арсеналу» не удастся склонить Санчеса к новому контракту, то руководство лондонского клуб намерено потребовать за нападающего порядка 50 миллионов фунтов.

Главный тренер «Челси» Антонио Конте уже уведомил боссов клуба, что хотел бы видеть Санчеса на «Стэмфорд Бридж», однако «Арсенал» не намерен продавать ведущего игрока своим прямым конкурентам.

В текущем розыгрыше АПЛ Алексис Санчес провел 27 матчей, в которых отметился 18 голами.

Фото: Global Look Press
Источник: The Guardian

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Вадим Павлов

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