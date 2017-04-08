Алексей Сорокин: «Поле растет в непростых условиях, но мы ожидаем, что ситуация выправится»

Газон на «Крестовском» пока менять не собираются. Об этом заявил гендиректор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин.

«Мы внимательно следим за ситуацией, и пока речи о смене поля не идет. Действительно, поле, может быть, растет не так быстро, как предполагалось, но никакой паники и ужаса нет. Cлухи о том, что поле сожгли и уничтожили, не подтвердились. Надо понимать, что поле растет в непростых условиях – крыша закрыта, широта не южная, но мы ожидаем, что ситуация выправится.

Все равно какие-то изъяны вылезают, потому что в целом это большой механизм. Но для этого мы сейчас и проводим тестовые матчи. Есть примеры, когда стадионы создавались непосредственно перед чемпионатом мира, но надеемся, что у нас будет все более спланировано», – сказал Сорокин.

Первый матч на «Крестовском» должен пройти 22 апреля между «Зенитом» и «Уралом».

«Зенит» отстает от «Спартака» на 6 очков. «Урал» недавно вышел в финал Кубка России, а в чемпионате страны екатеринбургский клуб занимает 11-ю позицию с 23-мя очками.

Фото: Global Look Press

Источник: ТАСС