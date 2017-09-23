Алексей Сорокин: «Отрадно, что у России будет свой голос в ФИФА. Мы футбольная держава»

Генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин прокомментировал свое избрание в совет ФИФА. Он поднял множество важных вопросов.

О ФИФА

«Россия была представлена в ФИФА с 1947 года, когда наш прославленный футбольный деятель и футболист Гранаткин стал первым представителем России в исполкоме ФИФА. Затем его сменил Вячеслав Колосков, затем Виталий Мутко, и теперь это я. Есть какая-то преемственность, это очень важно. Не секрет, что Россия, безусловно, футбольная держава. Поэтому считаем, что заслуживаем участия в определении того, каким будет мировой футбол, как он будет развиваться, как далее оптимизировать те турниры, которые проводит ФИФА под своей эгидой. Огромный комплекс вопросов, и отрадно, что у России будет свой голос в их решении. Кроме всего прочего я недавно был избран в исполком РФС. Это позволит мне принимать участие не только в организации чемпионата мира, но еще и в жизни Российского футбольного союза, в принятии важных, ответственных решений».

О КК-2017

«Кубок конфедераций показал, что мы способны на достойном уровне проводить крупные турниры. За себя сами говорят те отклики, та реакция, которую мы получили от представителей футбольной семьи – футболистов, тренеров, делегаций, болельщиков, представителей СМИ. Все было реализовано достаточно успешно, и дальше мы будем только полировать намеченное».

Об эффекте от ЧМ-2018

«Самое главное в жизни ФИФА – это чемпионат мира. В результате чемпионата мира мы ожидаем огромный толчок в развитии футбола в России. Так всегда бывает, в каждой стране. Это абсолютно неизбежно. Это всплеск занимающихся, приток детей в спортивные школы и просто осознание важности футбола в обществе. Здесь предстоит большая работа и большое поле для деятельности».

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт РФС

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»