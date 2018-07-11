Алексей Смертин: «РФС намерен использовать паспорт болельщика на играх чемпионата России»

Офицер РФС по борьбе с расизмом и дискриминацией Алексей Смертин рассказал о возможном введении паспорта болельщика на матчах премьер-лиги России. Сейчас паспорт болельщика является обязательным документом для допуска на матчи чемпионата мира 2018 года.

«Есть идея использовать паспорт болельщика на матчах чемпионата России, чтобы у болельщика была ответственность. Это дисциплинирует всех болельщиков, приходящих на стадион.

Считаю это замечательной идеей, которую мы ввели. Кубок конфедераций и чемпионат мира показал, что это необходимо в чемпионате России, но, скорее всего, мы будем думать об этом уже не в этом году», – сказал Смертин.

Фото: Global Look Press

Источник: ТАСС