Алексей Смертин: «Рады, что ЧМ уничтожил негативные стереотипы о России»

Алексей Смертин — офицер РФС по борьбе с дискриминацией и расизмом. Бывший капитан сборной России поделился мнением об уровне организации ЧМ-2018.

«До ЧМ-2018 было много опасений со стороны некоторых иностранных СМИ, поэтому мы рады, что после приезда в Россию все негативные стереотипы о стране были уничтожены. Все смогли увидеть многообразие России и наше гостеприимство.

Мы получили великолепные отзывы о чемпионате мира в России от команд, болельщиков, официальных лиц. Все рады тому, что этот футбольный праздник проходит здесь, в России.

Лично для меня это лучший чемпионат мира в истории. Во всех городах-организаторах невероятная атмосфера. Вся страна в этот месяц живет футболом. Самое приятное, что у нас есть еще две недели для того, чтобы насладиться этим праздником. Самая интересная часть турнира еще впереди», — сказал Смертин.

Фото: Global Look Press

Источник: Goal



Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»