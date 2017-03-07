Алексей Ребко: «Если деньги придут, с «Енисеем» мы сыграем, если нет – на поле не выйдем»

Капитан «Луча-Энергии» Алексей Ребко рассказал, что в ближайшее время игроки ожидают поступления денег по зарплате. Футболист заявил, что если деньги не придут, то команда играть не будет.

26 февраля игроки «Луча» подписали документ, согласно которому не будут тренироваться из-за долгов по зарплате. Также футболисты заявляли, что собираются бойкотировать матч 25-го тура первенства Футбольной национальной лиги с «Енисеем», если перед ними не будут полностью погашены долги по заработной плате.

«Ждем. В течение нескольких часов нам должна прийти зарплата за ноябрь и декабрь. Если деньги придут, с «Енисеем» мы сыграем, если нет – на поле не выйдем», — заявил капитан«Луча-Энергии» Алексей Ребко.

Ранее пресс-атташе «Луча-Энергии» Андрей Вялков рассказал, в какой ситуации находится команда.

«Никаких изменений не произошло. Зарплата все еще не пришла. Остатки денег пришли за октябрь неделю назад, и с того времени ничего. Кто-то из администрации края выступал, что игра с «Енисеем» все-таки состоится. Видимо, считают, что сегодня деньги найдут и заплатят. Если этого не произойдет, футболистов вряд ли это устроит. Думаю, администрация Приморского края сделает все, чтобы деньги пришли сегодня.

Для того чтобы ребята успели добраться до Красноярска, нужно, чтобы деньги пришли сегодня до часов шести-семи вечера. Бойкот? За ребят сказать ничего не могу, может быть, они передумали, хотя я сомневаюсь», — заявил Вялков.

Матч «Енисей» — «Луч-Энергия» должен состояться 8 марта.

Фото: официальный сайт ФК «Луч-Энергия»

Источник: Чемпионат