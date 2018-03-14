Алексей Миранчук верит, что «Локомотив» сможет обыграть «Атлетико»

Автор: Рамис Ахмадуллин 0

Полузащитник Алексей Миранчук поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги Европы против «Атлетико». Хавбек уверяет, что у «Локомотива» есть все шансы.

«Шансы есть всегда, много было матчей, которые показывали, что можно все исправить – та же «Барселона» обыграла «ПСЖ», – поэтому надежда есть, попытаемся все исправить.

Похвала Симеоне? Приятно слышать такие слова в свой адрес, но это никак не ослабило и никак не повлияло на игру мою и брата. Мы сделали выводы и постараемся сыграть лучше.

Это большой опыт, мы не так часто играем с такими топовыми командами, это отличная проверка, поэтому очень рад, что можно себя проверить», – сказал Миранчук.

В нынешнем сезоне Алексей сыграл в 22 играх, в которых забил семь мячей и отдал три голевые передачи.

Фото: Global Look Press
Источник: ТАСС

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