Алексей Миранчук совершенно точно покинет «Локомотив»

Алексей Миранчук все-таки расстанется с «Локомотивом». Об этом заявил агент футболиста Вадим Шпинев.
«Точка невозврата пройдена. Миранчука на 100% в «Локомотиве» не будет. Главным претендентом на него является «Рубин». Главная загвоздка при переговорах с «Локомотивом» о новом контракте стала сумма отступных за него. Клуб настаивал, что данная цифра должна составлять 20 миллионов евро.
Мы хотим, чтобы наши ребята играли на самом высоком уровне. Мы же хотим в повышении их класса. Мы делали все возможное, чтобы Миранчук остался в «Локомотиве».
Травля Алексея в социальных сетях продолжается уже давно. Я хотел бы обратиться к людям, чтобы они вникали в суть вопроса.
10 февраля должно быть объявлено окончательное решение по игроку. Руководство «Локомотива» всячески затягивают по данному решению», – сказал Шпинев.
Отметим, что еще «Краснодар» и «Зенит» заинтересованы в Миранчуке.
Миранчук является воспитанником «Локомотива» и выступает за основную команду с 2013 года. В текущем сезоне хавбек провел 16 матчей и отметился одним забитым мячом. «Локомотив» занимает 10-ю строчку с 23-мя очками.
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Фото: Global Look Press
Источник: Спорт FM