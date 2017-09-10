Алексей Игонин: «Удивился, что Дзюба не ушел в аренду в «Локомотив»

Экс-футболист «Зенита» Алексей Игонин порассуждал на тему Артема Дзюбы в «Зените». Нападающий принял участие в безголевом матче против «Динамо».

«Удивился ли я, что Дзюба так и не ушел в аренду? Не то слово! Если тренер явно не рассчитывает на тебя, как на футболиста стартового состава, какой смысл биться головой об стену? Только время терять.

Красно-зеленых не устроили финансовые запросы форварда? Деньги важны, однако игровую практику ничто не заменит. Сужу по своему примеру — не было в моей карьере сезона тяжелее, чем в «Анжи» золотых времен. Я хорошо зарабатывал, жил в шикарных условиях, но это не приносило никакого удовлетворения. Потому что почти не играл. Вот и Дзюба зря не настоял на уходе в аренду. Сегодня в «Зените» он стопроцентный игрок запаса. Не факт, что ситуацию удастся переломить», — заключил Игонин.

Сегодня Артем провел 35 минут за сине-бело-голубых в игре против «Динамо». В текущем сезоне Артем не отметился голевыми действиями.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: Спорт-Экспресс