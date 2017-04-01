Алексей и Антон Миранчуки могут перебраться в «Краснодар»

Хавбеки «Локомотива» Алексей и Антон Миранчуки станут главной трансферной целью «Краснодара» в летнее трансферное окно. «Быки» уже сделали предметное предложение российским полузащитникам.

По имеющейся информации, перед селекционным отделом «Краснодара» была поставлена задача вернуть на историческую родину братьев-близнецов Миранчуков — Алексея и Антона, которые в настоящий момент выступают за «Локомотив». 21-летние полузащитники родились в Славянске-на-Кубани и там же, в клубе «Олимп», начали заниматься футболом.

Сообщается, что «Краснодар» уже сделал предметное предложение Антону Миранчуку. Тому ничто не мешает вести переговоры, так как летом он станет свободным агентом. Зимой «Локомотив» пытался продлить соглашение с Антоном, увязав этот вопрос с новым договором для Алексея. Однако младший из братьев тогда травмировался, а старший начал с клубом «холодную войну».

Напомним, зимой Алексей Миранчук был очень близок к переходу в «Рубин», который помимо солидного личного контракта предлагал помочь футболисту и его матери с приобретением недвижимости в Подмосковье и Казани на выгодных условиях. В итоге переход сорвался из-за нежелания «Локомотива» сбивать цену за трансфер до 5 млн евро. Действующее соглашение Алексея с «железнодорожниками» истекает в ноябре 2017, однако «Краснодар» попробует договориться с москвичами о переходе футболиста уже в мае, по окончании сезона.

Фото: Global Look Press

Источник: Life.ru