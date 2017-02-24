Алексей Гасилин: «У меня было много предложений от клубов РФПЛ, но сделать выбор оказалось несложно»

Новичок «Амкара» Алексей Гасилин рассказал о переходе в пермский клуб. Соглашение нападающего с пермским клубом рассчитано на 3,5 года.

«Я очень рад присоединиться к «Амкару» – это прекрасная команда с замечательным тренерским штабом. Здесь в меня верят, и у меня огромное желание на сто процентов выкладываться в играх и тренировках.

У меня было много предложений от клубов РФПЛ, но сделать выбор оказалось несложно. Ведь Пермь – это фактически моя вторая родина, у меня здесь много родственников, и я сюда часто приезжал, еще будучи школьником. С нетерпением жду встречи и с ними и, конечно, с болельщиками «Амкара», – сказал Гасилин.

Фото: официальный сайт «Амкара»

Источник: официальный сайт «Амкара»